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Сколько украинцы тратят на алкогольные напитки

Сколько украинцы тратят на алкогольные напитки
09:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Госстат подсчитал расходы украинцев на алкогольные напитки.

Одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки, в среднем, 93 грн в месяц. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, собранные в и II квартале 2019 года.

Статистические данные свидетельствуют о том, что украинцы, проживающие в городах, тратят на алкогольные напитки несколько больше, чем жители сельской местности: 109,2 грн и 62,1 грн в месяц соответственно.

При этом семьи с детьми тратят на алкогольные напитки несколько меньше, чем семьи, где нет детей 82 грн и 112,7 грн в месяц соответственно.

В Госстатистике также рассказали, что в среднем ежемесячно среднестатистическая семья в Украине тратит на продукты питания и безалкогольные напитки 3,9 тыс. грн, на табачные изделия — 193 грн, на одежду и обувь — 556 грн, на транспорт — 584 грн.

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Напомним, в 2019 году в Киеве произошел рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки по всем товарным группам.

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Алкоголь, Продукты, Госстат, Расходы украинцев.
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