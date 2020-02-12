Сколько украинцы тратят на алкогольные напитки

Новости Бизнеса:Госстат подсчитал расходы украинцев на алкогольные напитки.

Одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки, в среднем, 93 грн в месяц. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, собранные в и II квартале 2019 года.

Статистические данные свидетельствуют о том, что украинцы, проживающие в городах, тратят на алкогольные напитки несколько больше, чем жители сельской местности: 109,2 грн и 62,1 грн в месяц соответственно.

При этом семьи с детьми тратят на алкогольные напитки несколько меньше, чем семьи, где нет детей 82 грн и 112,7 грн в месяц соответственно.

В Госстатистике также рассказали, что в среднем ежемесячно среднестатистическая семья в Украине тратит на продукты питания и безалкогольные напитки 3,9 тыс. грн, на табачные изделия — 193 грн, на одежду и обувь — 556 грн, на транспорт — 584 грн.

Напомним, в 2019 году в Киеве произошел рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки по всем товарным группам.