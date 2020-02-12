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В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом

В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом
23:34 Ср, 12 Февраль 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Бизнеса:Президент Украины 13 февраля встретится с бизнесом в узком кругу, затем намерен встретиться в широком формате.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен 13 февраля провести встречу с руководством Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), Американской торговой палаты, Союзом украинских предпринимателей, в дальнейшем может встретиться с бизнесом в более широком формате.

"Это инициатива от президента - встретиться с представителями бизнеса, чтобы услышать в рабочем порядке, какие проблемы на данный момент беспокоят бизнес-сообщество", – сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в преддверии встречи.

По ее словам, бизнес намерен отметить важность продолжения курса макроэкономической стабильности и сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Помимо этого, список вопросов, которые представители ассоциаций хотели бы обсудить с президентом, довольно большой.

"В основном вопросы сводятся к тому, что мы приветствуем макроэкономическую стабильность в государстве, хотим, чтобы она продолжалась. Мы – за продолжение сотрудничества с МВФ. На это также будет сделан акцент. Мы все будем отмечать необходимость критических изменений в системе правосудия, эффективно работающую систему правоохранительных органов", – отметила Деревянко.

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Она также указала на возможность обсуждения борьбы с теневой экономикой.

"Помимо этого, будут подниматься вопросы кредитования и его доступности. Также – вопрос недопущения дополнительного давления на фонд оплаты труда. То есть, недопущение таких законодательных инициатив. Также - недопущение запуска параллельного импорта, в частности это касается имплементации национального принципа исчерпания прав и интеллектуальной собственности", – отметила исполнительный директор ЕБА.

В этом году встреча в таком формате происходит впервые, добавила Деревянко.

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ЕБА, Анна Деревянко, Владимир Зеленский.
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