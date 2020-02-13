Украина и Норвегия и дальше намерены укреплять сотрудничество

Новости Бизнеса:Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил, что стороны имеют значительный прогресс в реализации совместных инициатив в сфере энергоеффективности.

Украина и Норвегия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики, говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины по итогам встречи с норвежской стороной.

Сообщается, что посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк отметил значительный прогресс, достигнутый в реализации украинско-норвежской инициативы по повышению энергоэффективности, а также призвал правительство Норвегии способствовать дальнейшему усилению внимания норвежских компаний к инвестиционным возможностям украинского энергетического сектора.

По информации пресс-службы Минэкоэнерго, государственный секретарь Одд Эмиль Ингебригтсен подтвердил настрой правительства Норвегии способствовать эффективной реализации договоренностей между Украиной и Норвегией в сфере энергетики, отметив значительный потенциал двустороннего сотрудничества в этом направлении.

"Норвежский политик выразил готовность обмениваться информацией о результативных решениях в сфере энергоэффективности, в частности по внедрению на государственном уровне мер по стимулированию развития энергоэффективности, использованию статистических данных для принятия политических решений в сфере энергоэффективности, строительству станций для быстрой зарядки электромобилей, требованиям к компаниям, которые реализуют соответствующие проекты их строительства", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве сообщили, что заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин выразил заинтересованность в изучении лучшего опыта Норвегии в сфере энергоэффективности, развития электромобильной инфраструктуры, возможностей сотрудничества государства и бизнеса по развитию науки и инноваций в энергетической отрасли и деятельности. В этом контексте особое внимание во время встречи было уделено ознакомлению с деятельностью норвежского государственного предприятия Enova, созданного правительством Норвегии с целью поощрения использования инновационных технологий и продукции, которые минимизируют воздействие на окружающую среду.

Как сообщалось ранее, правительство Норвегии выделит Украине 20 млн евро кредитных средств на проведение полной энергомодернизации детских садов и школ, которые поступят в Украину через Северную экологическую финансовую корпорацию (NEFCO).