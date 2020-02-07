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Аномальная зима: украинцы стали меньше потреблять электроэнергию

Аномальная зима: украинцы стали меньше потреблять электроэнергию
12:29 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Министр энергетики рассказал, что потребление электроэнергии в Украине сократилось на 10%.

В Украине значительно снизилось потребление электроэнергии.

Об этом рассказал глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе часа вопроса к правительству.

Оржель отметил, что в связи с теплой зимой меняется логика потребления.

"Товарная продукция в секторе энергетики и коммунальных услуг уменьшается. На 10% уменьшается потребление электрической энергии, также уменьшается потребление тепловой энергии", - сказал Оржель.

Оржель предположил, что поставлять газ украинцам смогут облэнерго и Укрпочта

Как ранее сообщалось, Кабинет министров подсчитал, что цена на газ для населения за год (январь к январю) снизилась на 25%. Все это благодаря европейской практике двух платежек за газ.

Напомним, что запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) по окончанию отопительного сезона могут составить около 3 млн тонн.

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Электроэнергия, Минэнергетики, Алексей Оржель.
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