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В прошлом году АМКУ наложил штрафов на почти 9 миллиардов гривень

В прошлом году АМКУ наложил штрафов на почти 9 миллиардов гривень
17:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Экономический эффект от деятельности АМКУ для государства составил 4,3 млрд грн.

В 2019 году Антимонопольный комитет наложил штрафов на компании, которые работают в Украине, на общую сумму 8,7 млрд гривен.

Об этом заявил глава ведомства Юрий Терентьев, передает пресс-служба АМКУ.

Несмотря на большой размер штрафов, экономический эффект от деятельности АМКУ для государства составил 4,3 миллиарда гривен, в том числе и потому, что часть штрафов оспаривают в судах.

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"Основной моей задачей, как главы АМКУ, и нашей команды является изменение подхода к работе ведомства: чтобы мы от сотен и тысяч небольших, повторяющихся правонарушений, за которые накладываются минимальные штрафы, перешли к вопросам, связанным с реальными проблемами экономической жизни", - сказал Терентьев.

По его словам, фактически в Украине появилась новая отрасль права и отдельное новое направление юридической практики - обжалование публичных закупок. 

Напомним, Крупнейший дистрибьютор табачной продукции в Украине выиграл суд против АМКУ.

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АМКУ, Штрафы, Антимонопольный комитет.
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