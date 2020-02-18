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Украина поставила новый рекорд аграрного экспорта

Украина поставила новый рекорд аграрного экспорта
12:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В прошлом году Украина экспортировала аграрной продукции на 22,4 млрд долларов.

Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл., что почти на 20% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

При этом в 2019 году продукция АПК составила 44,6% в общем экспорте из Украины, сохранив лидерство в его товарной структуре.

Эксперты отмечают, что характерной чертой прошлого года для украинской экономики стал ряд рекордов по объемам поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки.

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В частности, зафиксированы крупнейшие в истории Украины объемы экспорта зерна (56,7 млн тонн) и подсолнечного масла (6,1 млн тонн).

Среди других товаров, не относящихся к наиболее весомым в перечне зарубежных поставок, Украина экспортировала рекордные объемы несгущенного молока и сливок без сахара (25 тыс. тонн), яиц птицы в скорлупе и без (144 тыс. тонн), грецких орехов (68 тыс. тонн), крахмала (83 тыс. тонн) и консервированных томатов (59 тыс. тонн).

"Решающим для суммарного роста экспорта продукции АПК в прошлом году стало увеличение объемов поставок во все три ключевых региона – Азию, Европейский Союз и Африку", - говорится в сообщении пресс-службы "Института аграрной экономики".

Отмечается, что в 2019 году страны Азии закупили рекордное количество украинских сельскохозяйственных продуктов на сумму 9,4 млрд долл., что на 17% больше, чем годом ранее. Доля азиатских стран составила в прошлом году 42,2% от общего украинского аграрного экспорта.

Также, по данным экспертов, наивысшей за время независимости Украины отметки достиг в прошлом году экспорт аграрной продукции в страны Европейского Союза – на сумму 7,5 млрд долл., что на 19% больше, чем в 2018 году. Доля стран ЕС в экспорте из Украины продукции АПК в прошлом году составила 33,5%.

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Также сообщается, что объемы украинской сельхозпродукции, экспортируемые в страны Африки, в 2019 году увеличились против 2018 года на 43% и составили 3,3 млрд долл. Доля этого региона в общем экспорте украинской сельхозпродукции составила в прошлом году около 15%.

При этом поставки украинского агропродовольствия в страны СНГ, по данным экспертов, остались на уровне 2018 года и составили 1,5 млрд долл., а доля региона составила 6,5%.

Согласно сообщению, основными потребителями украинской сельхозпродукции в прошлом году были: Китай, который закупил агропродукции на 1,95 млрд долл., Египет (1,67 млрд долл.), Индия (1,55 млрд долл.), Турция (1,54 млрд долл.), Нидерланды (1,47 млрд долл).

Отмечается, что 85% всего украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры, различные масла, семена масличных культур, остатки и отходы, а также мясная продукция.

Как сообщалось ранее, согласно отчету Европейской комиссии, Украина сохранила позицию среди ТОП-3 экспортеров агропродукции в Европейский Союз в 2019 году, заняв третье место после США и Бразилии, но обогнав Китай.

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По данным Минагропрода, Украина в 2018 году увеличила внешнеторговый оборот продукцией АПК на 1,7 млрд долл. по сравнению с 2017 годом - до 24,3 млрд долл. В частности, экспорт украинской продукции АПК составил 18,8 млрд долл., а импорт - 5,5 млрд долл.

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Экспорт, Аграрии, Аграрная продукция, Сельхозпродукции.
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