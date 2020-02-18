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Фонд гарантирования продает землю "ВТБ Банка"

Фонд гарантирования продает землю "ВТБ Банка"
12:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает два земельных участка в селе Севериновка Макаровского района Киевской области, принадлежащие ликвидируемому "ВТБ Банку".

Как сообщается на сайте фонда, участки площадью 4,9 и 8,7 гектаров, соответственно, предназначены для строительства и обслуживания жилого дома.

Начальная цена продажи для первого участка - 740,86 тыс. грн, для второго – 1,286 млн грн.

В фонде сообщили, что ценовые предложения принимаются до 20.00 19 февраля, а торги пройдут 20 февраля на условиях английского аукциона в системе Prozorro.

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Как сообщалось ранее, Фонд гарантирования вкладов в декабре 2018 года начал ликвидацию "ВТБ Банка", в котором с ноября 2018 года работала временная администрация.

"ВТБ Банк" работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов.

Банк принадлежал российскому государственному "ВТБ Банку".

Напомним, в Фонде сообщили, что целью данных аудитов является возвращение украденных денег.

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Земля, Фонд гарантирования вкладов, ВТБ Банк, Продаже земли.
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