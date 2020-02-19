Украина договорилась о безвизе еще с одним государством

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Гренады о взаимной отмене виз для поездок граждан.

Кабинет министров утвердил Соглашение между правительством Украины и Гренады об отмене виз. Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Таким образом, граждане двух государств будут иметь возможность путешествовать между этими странами без виз сроком до 90 дней на протяжении 180 дней.

Подписать данное Соглашение уполномочена посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории Монголии и Аргентины до 90 дней в течение 180 дней без виз.

Как ранее сообщалось, Польша в 2019 году увеличила количество отказов украинцам во въезде в страну на 25% в сравнении с предыдущим годом.