Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

Новости Украины:Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз.

Кабинет министров Украины утвердил соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова. Правительство утвердило соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз", - написал Гончарук в своем Телеграм-канале в среду.

По его словам, граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Отмечается, что принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории Монголии и Аргентины до 90 дней в течение 180 дней без виз.

Как ранее сообщалось, Польша в 2019 году увеличила количество отказов украинцам во въезде в страну на 25% в сравнении с предыдущим годом.