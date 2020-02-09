Украинцы стали чаще выезжать за границу: самые популярные направления

Новости Украины:Украинцы в 2019 году стали чаще ездить за границу.

В 2019 году больше всего украинцев выезжали в Польшу. В целом за прошлый год граждане пересекали украинскую границу более 102 млн раз (прошли паспортный контроль). Такие данные приводит Госпогранслужба.

Стоит отметить, что большую часть от оформленных пассажиров в прошлом году – около 75 млн человек (с учетом того, что один человек мог пересекать границу несколько раз) – составили граждане Украины. Эти показатели почти на 4 млн больше, чем за 2018 год.

Каким транспортом чаще всего пользовались граждане Украины для выезда за границу:

наземный транспорт – 30,5 млн;

самолеты – 15 млн;

Топ-3 стран, куда чаще всего путешествовали украинцы:

Польша – 9,9 млн (на уровне 2018 года);

Россия – 3,9 млн (- 6%);

Венгрия – 3,4 млн (+5%).

Спрос также продолжают иметь Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн), Словакия (1 млн).

Топ-5 туристических стран, которым украинцы отдали предпочтение:

Катар (+37%);

Египет (+36%);

Грузия (+23%);

Турция (+21%);

ОАЭ (+20%).

Кроме того, отмечалось увеличение потока наших соотечественников в европейские страны. В частности, в Германию (+31%), Италию (+26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 р.), Испанию (в 1,6 р.), Грецию (+46%) , Францию (+13%), Чехию (+38%). Также пограничники наблюдали увеличение пересечений границы украинцами в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга.