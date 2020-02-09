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Украинцы стали чаще выезжать за границу: самые популярные направления

Украинцы стали чаще выезжать за границу: самые популярные направления
15:37 Сегодня Телеграф UBR Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинцы в 2019 году стали чаще ездить за границу.

В 2019 году больше всего украинцев выезжали в Польшу. В целом за прошлый год граждане пересекали украинскую границу более 102 млн раз (прошли паспортный контроль). Такие данные приводит Госпогранслужба.

Стоит отметить, что большую часть от оформленных пассажиров в прошлом году – около 75 млн человек (с учетом того, что один человек мог пересекать границу несколько раз) – составили граждане Украины. Эти показатели почти на 4 млн больше, чем за 2018 год.

Каким транспортом чаще всего пользовались граждане Украины для выезда за границу:

  • наземный транспорт – 30,5 млн;
  • самолеты – 15 млн;

Топ-3 стран, куда чаще всего путешествовали украинцы:

  • Польша – 9,9 млн (на уровне 2018 года);
  • Россия – 3,9 млн (- 6%);
  • Венгрия – 3,4 млн (+5%).

Спрос также продолжают иметь Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн), Словакия (1 млн).

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Топ-5 туристических стран, которым украинцы отдали предпочтение:

  • Катар (+37%);
  • Египет (+36%);
  • Грузия (+23%);
  • Турция (+21%);
  • ОАЭ (+20%).

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Кроме того, отмечалось увеличение потока наших соотечественников в европейские страны. В частности, в Германию (+31%), Италию (+26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 р.), Испанию (в 1,6 р.), Грецию (+46%) , Францию (+13%), Чехию (+38%). Также пограничники наблюдали увеличение пересечений границы украинцами в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга.

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