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Пятница, 21.02.2020
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Соколовская развенчала фейки: в Минсоце озвучили конкретные данные о размере субсидий

Соколовская развенчала фейки: в Минсоце озвучили конкретные данные о размере субсидий
20:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Соколовская развеяла слухи о сокращении объемов финансирования субсидий.

Средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 грн, размер льготы - 750 грн. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в Facebook

Министр развенчала фейки относительно уменьшения объемов финансирования по программе субсидий. Она привела конкретные данные.

Так, по ее словам, в госбюджете на 2020 год предусмотрено 47,6 млрд грн на выплату льгот и субсидий, в прошлом году эта сумма составила 46,4 млрд грн. То есть на выплаты субсидий предусмотрено больше денег, чем было потреблено в прошлом году, отметила министр.

"Это было сделано, чтобы субсидий хватило всем, кто в этом нуждается. Человек - главный приоритет государства. Вся наша деятельность направлена на повышение качества жизни людей", - подчеркнула министр.

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Кроме того, Соколовская опровергла информацию о том, что правительство якобы допустило увеличение дефицита Пенсионного фонда до 172 млрд гривен.

"Как часто бывает в украинской политике, вместо предметной и объективной дискуссии оппозиционные политики манипулируют фактами, и сознательно, или же из-за своей некомпетентности, вводят украинцев в заблуждение", - написала Соколовская.

По ее словам, по итогам 2019 года дефицит бюджета Пенсионного фонда составил не 172 млрд грн, а 36,4 млрд грн, то есть реальное положение дел искривили почти в 5 раз.

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Глава министерства объяснила, что дефицит - это средства, которых не хватало солидарной системе для обеспечения выплат повышенных пенсий, а цифра 172 млрд грн включает также средства на финансирование социальных программ отдельным категориям населения.

Как сообщалось ранее, по данным Госстата, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец декабря 2019 года выросла на 5,9% по сравнению с ноябрем – до 63,7 млрд грн.

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Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212 грн.

По информации Счетной палаты Украины со ссылкой на ее главу Валерия Пацкана, на начало 2020 года задолженность по выплатам льгот и субсидий для населения на оплату жилищно-коммунальных услуг была зафиксирована в 19 областях Украины. Самая большая задолженность – во Львовской области - 7,2 млн гривен, далее идет Днепропетровская область (4,9 млн гривен) и Киевская (0,6 млн гривен). В Счетной палате отметили, что существует риск, что до конца текущего года задолженность по субсидиям не будет погашена.

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Минсоцполитики, Субсидии, Юлия Соколовская.
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