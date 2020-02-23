Какие востребованные вакансии ждут украинцев в 2020 году

Новости Бизнеса:В конце прошлого года уровень теневой занятости упал до самой низкой отметки за десятилетие.

В 2020 году количество вакансий, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составит 1,246 млн единиц, что на 8% больше, чем в прошлом году. Такие прогнозы сделали в пресс-службе ведомства.

По данным службы, в прошлом году 3041 работодатель создал новые рабочие места для безработных, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству. В то же время субъекты малого предпринимательства создали 7099 новых рабочих мест в приоритетных видах экономической деятельности, на которые трудоустроили безработных.

"В конце прошлого года уровень теневой занятости упал до самой низкой отметки за десятилетие и составлял 21%. А с начала текущего года с почти 200 тысячами работников заключили трудовые договоры", – сообщает служба.

Так, в последнее время наиболее распространенной неформальная занятость была в:

сельском, лесном и рыбном хозяйствах – 43%;

оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств – 17%;

строительстве –17%.

Напомним, государственная служба труда проведет проверки на наличие неоформленных сотрудников в секторе строительства, сельского хозяйства и транспорта.