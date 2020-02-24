Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Суркис жестко раскритиковал УАФ
Суркис жестко раскритиковал УАФ
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)

Удачный сезон: экспорт меда в Украине продолжает расти

Удачный сезон: экспорт меда в Украине продолжает расти
15:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В течение прошлого года Украина увеличила экспорт меда на 12,7%.

По итогам 2019 года Украина отправила на экспорт 55,6 тысяч тонн меда на сумму более ста миллионов долларов.

Об этом рассказал сооснователь пасеки "Медовий Бджоляр" (ТМ "Знатний Мед") Валерий Курейко на пресс-конференции.

Курейко отметил, что если в период 2006-2010 года экспорт был несущественный, то уже с 2011 он начал стремительно расти. 

Самым успешным годом для экспортеров, по словам сооснователя "Медового Бжоляра", стал 2017 год. Тогда на экспорт было отправлено 67,8 тысяч тонн меда.

Согласно его личным наблюдениям, в стране также подскочило число экспортеров. На данный момент в Украине действуют свыше 70 компаний против двух-трех в 2010.

При этом, если сравнить с другими странами, в Украине это число слишком большое. Курейко привел в пример Аргентину, замыкающую тройку мировых экспортеров мира, в которой числится лишь 15 фирм-экспортеров.

Общий объем производства меда в Украине в 2019 году, по оценкам сооснователя пасеки "Медовий Бджоляр", составил 100-110 тыс. тонн.

Украинская курятина под запретом: власти Китая пошли на вынужденные меры

Говоря о внутреннем рынке, можно отметить, что украинцы потребляют немного меньше половины от объема всего производства. Согласно подсчетам, на одного гражданина потребляется примерно килограмм меда.

"Если в 2019 году было произведено более 100 тыс. тонн, а на экспорт ушло 55,6 тыс. тонн, то на внутреннем рынке осталось около 50 тыс. тонн", - сказал Курейко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Экспорт, Мед, Валерий Курейко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
03 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине появится новая военная стратегия
В Украине появится новая военная стратегия
Названа причина аномально теплой зимы
Названа причина аномально теплой зимы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.02 – 23.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь