Удачный сезон: экспорт меда в Украине продолжает расти

Новости Бизнеса:В течение прошлого года Украина увеличила экспорт меда на 12,7%.

По итогам 2019 года Украина отправила на экспорт 55,6 тысяч тонн меда на сумму более ста миллионов долларов.

Об этом рассказал сооснователь пасеки "Медовий Бджоляр" (ТМ "Знатний Мед") Валерий Курейко на пресс-конференции.

Курейко отметил, что если в период 2006-2010 года экспорт был несущественный, то уже с 2011 он начал стремительно расти.

Самым успешным годом для экспортеров, по словам сооснователя "Медового Бжоляра", стал 2017 год. Тогда на экспорт было отправлено 67,8 тысяч тонн меда.

Согласно его личным наблюдениям, в стране также подскочило число экспортеров. На данный момент в Украине действуют свыше 70 компаний против двух-трех в 2010.

При этом, если сравнить с другими странами, в Украине это число слишком большое. Курейко привел в пример Аргентину, замыкающую тройку мировых экспортеров мира, в которой числится лишь 15 фирм-экспортеров.

Общий объем производства меда в Украине в 2019 году, по оценкам сооснователя пасеки "Медовий Бджоляр", составил 100-110 тыс. тонн.

Говоря о внутреннем рынке, можно отметить, что украинцы потребляют немного меньше половины от объема всего производства. Согласно подсчетам, на одного гражданина потребляется примерно килограмм меда.

"Если в 2019 году было произведено более 100 тыс. тонн, а на экспорт ушло 55,6 тыс. тонн, то на внутреннем рынке осталось около 50 тыс. тонн", - сказал Курейко.