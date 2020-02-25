Сев ранних яровых стартовал в Украине

Новости Бизнеса:Аграрии начали сеять ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в Николаевской области.

Посевная кампания в Украине стартовала с Николаевской области, общая площадь сева ранних зерновых в регионе составила около 1 тыс. га, сообщил департамент агропромышленного развития Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

"Согласно оперативной отчетности в южной части области начат сев ранних яровых культур. Сейчас общая площадь сева ранних зерновых составляет около 1 тыс. га", - говорится в сообщении.

Кроме того, в области проводятся работы по подкормке озимых культур. По состоянию на 24 февраля доля удобренной площади составляет 53%.

Напомним, Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 20 февраля 2020 года экспортировала 38,99 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 7,9 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.