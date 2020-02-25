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Коронавирус продолжает "давить" рынок нефти: цены падают

Коронавирус продолжает "давить" рынок нефти: цены падают
18:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Цены на нефть усилили падение, Brent подешевела до $55,65 за баррель.

Цены на нефть усилили падение на торгах в пятницу, рынок остается под давлением в связи с сигналами распространения коронавируса Covid-19 за пределами Китая.

Стоимость апрельских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 (по киевскому времени) во вторник составила $55,65 за баррель, что на $0,65 (1,15%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,74 (1,44%) - до $50,69 за баррель.

"Опасения, связанные с растущим числом случаев заражения коронавирусом за пределами Китая, продолжают оказывать давление на настрой трейдеров", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING.

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"Участники рынка, вероятно, будут сохранять осторожность до тех пор, пока не появится сигналов о том, что пик заболеваемости вне КНР пройден", - цитирует эксперта MarketWatch.

Некоторую поддержку рынку во вторник оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана, который выразил уверенность в сохранении партнерства государств ОПЕК+.

Он отметил, однако, что ОПЕК еще не приняла решения о продлении или модификации текущего соглашения ОПЕК+ ввиду ситуации со вспышкой коронавируса.

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Согласно оценкам крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group, спрос на нефть в Китае упал из-за коронавируса на 4 млн б/с, что составляет около 4% мирового потребления.

Эксперты Bank of America отмечают, что распространение коронавируса и замедление темпов глобального экономического роста несут в себе риски для спроса на нефть. Эти риски, однако, будут балансироваться геополитической неопределенностью и строгой бюджетной дисциплиной американских компаний сланцевой отрасли, отмечают аналитики.

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Согласно прогнозу BofA, средняя цена нефти Brent в 2020 году составит $62 за баррель. В период до 2025 года Brent будет стоить от $50 до $70 за баррель.

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Нефть, WTI, Brent, Цены на нефть, Коронавирус, ICE Futures, Nymex.
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