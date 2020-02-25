Минсоцполитики: Счет за жилищно-коммунальные услуги - вещь индивидуальная

Новости Бизнеса:Механизм субсидий предполагает гибкий индивидуальный подход.

Механизм субсидий предусматривает компенсацию расходов гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Он рассчитан на то, чтобы применять гибкий индивидуальный подход для расчета субсидий.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба министерства.

"Счет за жилищно-коммунальные услуги - вещь индивидуальная. Мы можем говорить про средние показатели, но не надо забывать о том, что счет состоит из двух величин, а именно: из тарифа за услугу и количество потребленной услуги. Конечно и на размер субсидии (компенсации) влияет несколько факторов, таких как: условия проживания человека (параметры тех услуг, которые человек использует); цена и тариф, которые установлены соответствующим органом для конкретного вида услуги; доходы членов домохозяйства", - сказал Музыченко.

По его словам, индивидуальный подход базируется на том, что каждое домохозяйство имеет определенный индивидуальный процент платежа, который уплачивается согласно доходов. А также заключается еще и в том, что гражданин имеет возможность в любое время выбрать форму получения выплат (наличную, безналичную). Он отметил, что на сегодня 95% получателей субсидий получают их в наличной форме.

Также Музыченко обратил внимание на то, что с 2018 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) была упрощена процедура получения субсидий.

"Для получения субсидии соответствующей категории граждан необходимо: стать на учет как ВПЛ по адресу проживания без регистрации места жительства, без переоформления лицевых счетов, оформления договоров аренды, исключительно на основании справки ВПЛ, по адресу проживания оформить жилищную субсидию", - подчеркнул заместитель министра.

В Бюджете 2020 года предусмотрено 47,6 млрд грн на выплату льгот и субсидий по жилищно-коммунальных услуг, в предыдущем году на это было направлено 46, 4 млрд грн. Средний размер субсидии составляет около 1200 грн, льготы - 750 грн.