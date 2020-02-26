Оржель объяснил, как обмеление рек повлияет на рынок электроэнергии

Новости Бизнеса:Алексей Оржель говорит, что из-за низкого уровня воды в реках производство электрики гидроэлектростанциями может уменьшиться.

Производство электроэнергии гидроэлектростанциями в текущем году может уменьшиться до 6 млрд кВт-ч с 8 млрд кВт-ч из-за нехватки воды в реках, сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"По гидроэнергетике мы уже наполняем шлюзы, хотя ранее это происходило в марте-апреле. Воды действительно очень немного. Если посчитать, но это не только "Укргидроэнерго", мы рассчитываем, что плановый показатель производства – это 8 млрд кВт-ч, но сейчас возможно до 6–6,5 млрд кВт-ч снижение, и это большая проблема", - сказал он.

Как сообщалось ранее, согласно данным Государственной службы статистики, в 2019 году гидроэлектростанции выработали 7,8 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 34,9% меньше, чем в 2018 году.

Из-за аномально теплой зимы 2019/2020 гг. и недостаточного количества осадков для наполнения рек Укргидрометцентр прогнозирует дефицит воды в реках в весенне-летний период.

Высока вероятность формирования низкого весеннего половодья, и это может иметь существенные и долговременные негативные последствия: значительно усложнится процесс наполнения Днепровского каскада, что будет влиять на обеспечение водой населения и водоемких секторов экономики в летне-осенний период. В случае жаркой и сухой погоды летом, маловодие весеннего периода может перейти в маловодье (гидрологическую засуху) лета-осени.

Напомним, в Украине за прошедшие 5 лет убыток от незаконной вырубки лесов составил 1 млрд гривень.