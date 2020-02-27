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Цены на нефть обвалились из-за коронавируса

Цены на нефть обвалились из-за коронавируса
11:36 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Фьючерсы на Brent подешевели на 1,25% до 52,76 долларов за баррель, Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI снизились на 1,35% до 48,07 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в четверг утром упали в цене до 52,76 доллара за баррель, передает  Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,25%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 48,07 доллара за баррель, потеряв 1,35%.

За последние пять дней торгов обе марки подешевели примерно на 11%, что является самым резким пятидневным падением с августа 2019 года.

В среду число новых случаев инфицирования коронавирусом за пределами Китая впервые превысило число новых зараженных внутри КНР. Новыми эпицентрами вспышки становятся Иран и Италия.

Коронавирус продолжает "давить" рынок нефти: цены падают

Азиатские рынки акций резко снижаются утром в четверг, поскольку инвесторы опасаются, что распространение вируса негативно скажется на глобальной экономике, так как карантин и другие меры замедляют торговлю и промышленность.

"Разговоры о том, что коронавирус может распространиться в США, вызвали новую распродажу", - сказал старший аналитик Fujitomi Co Кадзухико Саито. По его словам, если вспышка "продолжит ухудшаться в США, цены на нефть, скорее всего, снизятся еще сильнее, особенно с учетом уже падающих цен на бензин в США".

Беларусь заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Также нефтяной рынок следит за возможными новыми сокращениями добычи ОПЕК+. Встреча группы в Вене запланирована на 5-6 марта.

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Нефть, WTI, Brent, Цены на нефть.
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