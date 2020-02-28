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Украинские фермеры страдают из-за импортной молочки

Украинские фермеры страдают из-за импортной молочки
11:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украинские молочные продукты стремительно вытесняют импортные товары.

В Украине отечественную молочную продукцию вытесняет иностранная. Она дешевле, а следовательно - имеет больший спрос у потребителя. Производить молоко в Украине становиться менее выгодно. Отсутствие государственной поддержки отечественного производителя обусловило избыток более доступного продукта из ЕС, передает УНН со ссылкой на сюжет телеканала ICTV.

Сообщается, что сегодня украинские фермеры не зарабатывают, а едва "выходят в ноль". Держать скот - убыточно, и молочники сбывают животных.

"Начали вырезать скот. Последние три месяца очень масштабно начал заходить импорт. Из той же Европы, из Беларуси. Эта ниша очень быстро заменяется европейской", - комментирует владелец животноводческой фермы Владимир Хвостов.

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Предприятие Хвостова насчитывает 1,5 тыс. коров, производящих ежедневно 40 тонн молока. До 2016 года государство компенсировало НДС, в 2018 году - давала дотации, а в 2020 году ни одной привилегии для национальных молочников нет.

Наряду с этим, европейцы о своих фермерах заботятся. К примеру, фермер в Париже получает 580 евро на корову в год. Это - 15,5 тыс. грн, или в 2,2 раза больше, чем фермер в Украине.

Более того, ЕС поддерживает производителей молока путем компенсации убытков, обусловленных падением рыночной цены. Если себестоимость молока составляет 50 евроцентов, а цена на рынке - 35 евроцентов, то разницу в 15 евроцентов фермеру выплачивает государство.

Украинцам о такой помощи можно только мечтать, говорит эксперт ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

"Европейский фермер платит НДС государству в размере 5-6%, украинский - 20%. Поддержку на корову европейские фермеры имеют, украинские - на этот год нет. И в дополнение - процент по кредиту: 0-2% в ЕС и 20% - в Украине. И это еще хорошо, если ты возьмешь кредит под такой процент", - аргументирует она.

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Напомним, отечественный агробизнес не хочет инвестировать в Украину из-за отсутствия государственной поддержки, и рассматривает возможность капиталовложения в другие страны, где власть возвращает вложенные средства инвесторам.

Взаимосвязь между госпрограммами и суммами инвестиций прослеживается на примере 2018 года, когда государство предложило целевые программы украинским аграриям. Именно 2018-й считается наиболее плодотворным за последние 5 лет.

Больше всего средств в 2018 году вкладывали аграрии в выращивание однолетних и двухлетних культур (52,5 млрд грн), а также животноводство (9,4 млрд грн).

Инфраструктуру в АПК в том году по госпрограммам обновили 15 предприятий: "Прогресс", "Винницкая птицефабрика" (МХП), "Генетик-Инвест", "Урманское", "Аграрная компания 2004", МПК "Екатеринославский", ВК "Днепровский", КФХ "Мечта", ООО "ГФУ Агро", ФХ "Персей Агро", ООО "Селекционный центр свиноводства", ФХ "Агротрейд 2006", ООО "Марлен КД", ООО "Агро Рось", ООО "Кищенцы".

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Украина, Импорт, Молочные продукты, Молочка.
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