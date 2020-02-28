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Украина побила пятилетний рекорд по экспорту яблок

Украина побила пятилетний рекорд по экспорту яблок
20:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Украинские экспортеры за прошедший год значительно увеличили объемы экспортируемых яблок.

Украина в 2019 году увеличила экспорт свежих яблок на более чем четверть по сравнению с предыдущим годом - до 53,6 тыс. тонн, что является рекордным показателем за последние 5 лет.

Об этом сообщила пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ). "В 2019 году экспорт свежих яблок на 26,5% превысил показатель предыдущего года и стал крупнейшим за последние 5 лет. За указанный период украинские производители почти в 11 раз увеличили поставки отечественных яблок за границу", - говорится в сообщении. В частности, в 2015 году Украина поставила на внешние рынки 5 тыс. тонн яблок, а импортировала 57,2 тыс. тонн.

В 2019 году импорт яблок из-за границы составил 24,4 тыс. тонн, что, тем не менее, в 10 раз больше, чем в 2018 году (2,4 тыс. тонн). Торговое сальдо внешней торговли свежими яблоками в 2019 году было положительным и составило 10,5 млн грн.

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"Это значит, что за последние пять лет Украина из нетто-импортера стала нетто-экспортером, то есть стала больше экспортировать, чем импортировать указанную продукцию", - отмечают эксперты УКАБ.

Сообщается, что ключевыми покупателями украинских яблок в прошлом году были Беларусь (14,5 тыс. тонн), Ирак (7,9 тыс. тонн), Турция (7,9 тыс. тонн) и Австрия (5,1 тыс. тонн).

Как сообщалось ранее, Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл. – почти на 20% больше, чем годом ранее. 

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Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 млрд долл.

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Украина, Экспорт, УКАБ, Фрукты, Яблоки.
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