В Минфине отчитались о выполнении Бюджета Украины

Новости Бизнеса:Оксана Маркарова заявила, что доходы общего фонда Госбюджета выполнены на 93,7%.

Несмотря на макроэкономические риски и новые глобальные вызовы доходы общего фонда Государственного бюджета выполнены на 93,7% от росписи. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Несмотря на макроэкономические риски и новые глобальные вызовы: доходы общего фонда ГБ выполнено на 93,7% от росписи; совокупные доходы (СФ + УФ) на 95,3% от росписи", - написала Маркарова.

Министр также добавила, что новая налоговая служба перевыполнила план на 7,1%, поступления составили 37,1 млрд грн то есть на 2,5 млрд грн больше росписи.

"Доходы, администрируемые Новой таможенной службой составляли 22,6 млрд грн или 78,3% от росписи из-за более сильного курса и сокращения объемов импорта. Но отставание сократилось", - сообщила Маркарова и заверила, что "все значимые расходы проведено".

Также министр сообщила, что меньше было потрачено на обслуживание и погашение долга благодаря профессиональной долговой политике и управлению ликвидностью.

"И главное: на полной скорости движемся по внедрению среднесрочного бюджетирования и Бюджетный декларации на 2021-2023 годы", - резюмировала Маркарова.

Напомним, в январе министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что ведомство начинает подготовку 3-летней бюджетной декларации на 2021-2023 годы.

Напомним, Министерство финансов внепланово проведет размещение облигаций внутреннего госзайма в евро.