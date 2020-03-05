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За февраль сводный бюджет Украины пополнился на более 10 миллиардов

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За февраль сводный бюджет Украины пополнился на более 10 миллиардов
21:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости Бизнеса:В Украине сводный бюджет составил более 62 млрд гривен, что на более чем 10 млрд больше чем за соответствующую дату прошлого года.

Поступления в сводный бюджет в феврале 2020 года составили 62,6 млрд гривень, что на 10,5 млрд грн, или 20,1% больше, чем в феврале 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС. 

"В феврале 2020 года по платежам, которые контролируются ГНС, в сводный бюджет поступило (сальдо) 62,6 млрд гривень. Это на 10,5 млрд грн, или 20,1%, больше, чем в феврале прошлого года", - говорится в сообщении. 

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Из них в государственный бюджет поступило 38,2 млрд грн, что на 8,2 млрд грн, или 27,2%, больше соответствующего показателя прошлого года.

Местные бюджеты получили 24,4 млрд гривень. Это на 2,3 млрд грн, или 10,5%, больше, чем в феврале 2019 года.

В ГНС также привели данные о бюджетных поступлениях за первые два месяца года. Так, сальдо налоговых поступлений в сводный бюджет составляет 106,4 млрд гривень. Это на 15,1 млрд грн, или 16,6%, больше, чем в январе-феврале прошлого года. 

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В государственный бюджет поступило 61,3 млрд грн (+10,4 млрд грн, или +20,5%), в местные бюджеты - 45,1 млрд грн (+4,7 млрд грн, или +11,6%).

"Наибольшую роль в наполнении сводного бюджета играют поступления налога и сбора на доходы физических лиц, за январь-февраль составили 44,2 млрд грн, что на 5,5 млрд грн, или 14,3% больше поступлений января-февраля прошлого года", - подытожили налоговики.

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