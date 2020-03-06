В Кабмине рассказали, как будут "спасать" промышленность

Новости Бизнеса:Премьер-министр Укрианы Денис Шмыгаль назвал три первых шаги для "спасения" промышленности.

По мнению премьер-министра Денис Шмыгаля, три неотложных шага для улучшения ситуации в промышленном сектора это - коммуникация с промышленниками, лоббизм на мировых рынках и создание соответствующих условий в налоговой сфере.

Об этом он заявил во время часа вопросов парламента к правительству.

Шаг 1.

"Получить ответы от промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что для них нужно - а это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству и парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу

...Мы договорились, что мы не делаем реформ без тех для кого мы это делаем", - заявляет премьер.

Шаг 2.

Работа на внешних рынках, для того чтобы развить экспортный потенциал.

"Сегодня Украина, едва ли не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках - они сами ищут для себя сбыт", - отмечает глава правительства.

Шаг 3.

Создание соответствующих условий с точки зрения и налогов и занятости для бизнеса.

"Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого - то что мы услышим от промышленников и предпринимателей - так и будем работать, это будет безотлагательно", - резюмирует Шмыгаль.

Напомним, 5 марта Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина. На заседании рассматривали технические кадровые вопросы. Правительство новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля планирует создать Министерство агропромышленного развития и отдельную должность, ответственную за развитие промышленности.

Как сообщалось, 4 марта Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины. Также Верховная рада утвердила состав его правительства. До этого нардепы проголосовали за отставку правительства Алексея Гончарука.