ВВП упал: в Украине в январе сократилось производство

Новости Бизнеса:В Минэкономики сообщили о сокращении украинского ВВП.

Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, такую оценку обнародовало Минэкономики на базе данных Госстата.

"В январе 2020 года уменьшение Сводного индекса производства (СИП) составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП - оценено на уровне 0,5%", – говорится в обзоре экономической деятельности за январь, обнародованном ведомством в пятницу.

В Минэкономики уточнили, что в январе прошлого года ВВП вырос на 1,3% при увеличении СИП на 0,4%.

Ведомство отметило спад производства в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. Среди факторов, которые повлияли на формирование такой тенденции, в Минэкономики отмечают снижение спроса на энергоресурсы на фоне теплой зимы, низкую конъюнктуру на мировых рынках стали и низкий спрос на природный газ в странах ЕС. Сокращения строительства и внутренней торговли удалось избежать благодаря высокой инвестиционной активности в сфере строительства и росту покупательской способности населения, говорится в обзоре.

В 2020 году продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов. Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сложившихся в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса (Covid-19) в мире и возможное снижение темпов развития мировой экономики несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в I-м квартале года", – отмечается в документе.

Минэкономики напоминает, что в 2019 году рост ВВП Украины немного замедлился – до 3,2% с 3,4% в 2018 году, а рост СИП – до 1,6% с 3,6%.

НБУ в конце января сохранил прогноз ускорения роста ВВП в 2020-2021 гг. соответственно до 3,5% и 4%.