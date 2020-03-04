Строительство в Украине занимает только 2% ВВП

Новости Бизнеса:Елена Шуляк заявила, что строительство занимает только 2% ВВП, в то время как в Европе этот показатель достигает 6%.

Строительство в Украине занимает только 2% внутреннего валового продукта (ВВП), в то время как в европейских странах этот показатель в среднем составляет 5-6%.

Об этом заявила представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Елена Шуляк, выступая на форуме "Ипотека - инструмент быстрого развития экономики".

"В европейских странах строительная отрасль составляет в среднем 5-6% ВВП. К сожалению, в украинском ВВП строительство составляет только 2%. И это уже говорит о том, что украинская экономики требует определенного разогрева", - сказала Шуляк.

Она подчеркнула, что развитие ипотеки в свое время помогло выйти из депрессии такой стране, как США, и стать одной из самых мощных экономик мира, поскольку строительная отрасль дополнительно заставляет работать более двадцати смежных отраслей.

"До осени – это планы, которые мы видим для себя, 10% ставки по ипотеке должно стать реальностью. Чтобы украинцы этим воспользовались", - подчеркнула Шуляк.

Напомним, в Украине более чем на более 300 объектах одновременно начали строительные работы в рамках проекта Большая стройка.