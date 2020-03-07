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Милованов: Минэкономики не оптимально разделять до запуска рынка земли

Милованов: Минэкономики не оптимально разделять до запуска рынка земли
16:21 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Милованов считает, что сейчас неуместно разделять Министерство экономики.

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что на данном этапе нецелесообразно разделять Минэкономики.

Об этом он сообщил в интервью Лига.Бизнес

Милованов отметил, что разделение министерства было возможно два месяца назад, в другой макроэкономической ситуации и в другие сроки.

"В последние недели, когда меня спрашивали об этом, я говорил, что уже сейчас время не позволяет их разделить. Я думаю, что оптимально это сделать, в случае необходимости, после запуска рынка земли ", - сказал экс-чиновник.

Власть не собирается распродавать землю: Шмыгаль выступил за рынок земли

Он выразил надежду, что рынок земли все же будет.

"Мы запустили процесс. Законопроект об обороте земель прошел первое чтение, все остальные законопроекты, их там штук семь, все есть. Лишь бы преемники продолжили этот курс ", - отметил Милованов.

Нынешний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса

Милованов рассказал, что он не успел сделать на посту министра и чем займется после отставки

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Отставка Гончарука автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

Правительство новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля планирует создать Министерство агропромышленного развития и отдельную должность, ответственную за развитие промышленности.

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Рынок земли, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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