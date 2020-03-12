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В Торгово-промышленной палате не считают Covid-19 форс-мажором

В Торгово-промышленной палате не считают Covid-19 форс-мажором
16:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Руководство ТПП прокомментировало последствия распространения коронавируса.

Карантин не является форс-мажором, однако форс-мажором могут стать его последствия, поясняет Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) в пресс-релизе.

Согласно обнародованному в четверг сообщению, в ТПП поступает большое количество запросов относительно признания распространения коронавируса, а также введение Кабинетом министров карантина форс-мажором.

В ТПП отмечают, что возможность засвидетельствования форс-мажора в связи с введенным карантином существует, но необходимо понимать, привело ли данное обстоятельство к конкретным ограничивающим мерам и последствиям, которые могли стать причиной невозможности выполнения обязательств.

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Кроме того, для подтверждения форс-мажорных обстоятельств, которые могут возникнуть в конкретном случае, необходимо наличие ряда предпосылок, указанных в ст.141 закона "О торгово-промышленных палатах в Украине", а также определенных сторонами по договору, которые повлияли на обязательства таким образом, что сделали невозможным их выполнение в предусмотренный срок.

"Поэтому, кроме обстоятельств конкретной ситуации, следует оценить условия договора. Условия договора, как правило, включают положения о форс-мажорных обстоятельствах с перечнем фактов и правовыми последствиями наступления форс-мажора. Наличие в перечне таких событий, как "эпидемия", "чрезвычайная ситуация", "ограничительные действия власти" усиливает позицию, но сторона все равно должна доказать, что коронавирус или меры по борьбе с ним, принятые на уровне государственной власти, являются форс-мажором",- поясняется в сообщении ТПП.

Порядок засвидетельствования форс-мажорных обстоятельств устанавливается Регламентом ТПП и региональными торгово-промышленными палатами, уточняется в релизе.

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В соответствии с Регламентом, форс-мажорные обстоятельства устанавливаются по обращению субъектов хозяйственной деятельности и/или физических лиц по каждому отдельному договору.

В ТПП также отмечают, что не считаются форс-мажорными обстоятельствами в любом случае финансовый и экономический кризис, дефолт, рост официального и коммерческого курсов иностранной валюты к национальной валюте, несоблюдение/нарушение своих обязанностей контрагентом должника, отсутствие на рынке необходимых для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств и т.д.

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Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, ТППУ.
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