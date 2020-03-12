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Коронавирус в Украине: ПЦУ дала рекомендации

Коронавирус в Украине: ПЦУ дала рекомендации
15:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pomisna.info

Новости Украины:ПЦУ на период пандемии рекомендует ограничиться поклонами перед святынями, без поцелуев, а для причастия использовать одноразовые стаканы.

Православная церковь Украины (ПЦУ) рекомендовала поместным церквям предпринять ряд мер безопасности для противодействия распространению коронавируса Covid-19.

"В связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания Covid-19 Православная Церковь Украины призывает с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления, органов здравоохранения", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой ПЦУ.

Поместным церквям рекомендуется усилить меры противоэпидемической безопасности и использовать средства дезинфекции, в частности для поддержания чистоты икон и других святынь. Также на период пандемии рекомендуется ограничить проявления уважения к святыням поклонами, без поцелуев, а для запивки после принятия Причастия использовать одноразовые стаканы.

Ряд религиозных конфессий опубликовали заявления о мерах по противодействию коронавирусу

Также рекомендуется не переносить святыни с места их постоянного хранения.

"При применении указанных выше рекомендаций нет серьезных оснований принимать обобщенное ограничение на проведение регулярных богослужений", - подчеркивается в сообщении.

Обнародование общецерковного документа с рекомендациями ожидается после заседания Священного Синода ПЦУ на следующей неделе.

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Коронавирус, ПЦУ, Причастие, Covid-19.
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