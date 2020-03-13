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Реформы для народа: В Украине прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому

Реформы для народа: В Украине прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому
15:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:В Минсоцполитики планируют пересмотреть и разработать новые подходы к формированию прожиточного минимума.

Министерство социальной политики Украины совместно с народными депутатами планирует разработать новые подходы к формированию прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на министра Марину Лазебную.

"Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума", - цитирует пресс-служба Лазебную. 

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По словам министра, прожиточный минимум является самым значимым показателем в социальной политике, потому что на его основе определяется более 150 разных выплат, помощи, штрафов и т.д. Поэтому увеличение прожиточного минимума приводит к их автоматическому перерасчету и необходимости изыскания дополнительных средств из бюджетов.

"Целесообразно будет изучить лучший мировой опыт и разработать единый подход относительно оптимизации сферы использования прожиточного минимума как основного показателя в борьбе с бедностью", - подчеркнула Лазебная.

Как сообщалось ранее, правительство намерено постепенно увеличить прожиточный минимум до фактического уровня, который будет составлять 30-40% от размера средней заработной платы.

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Прожиточный минимум в Украине с 1 декабря составляет 2102 грн для трудоспособных лиц и 1638 грн для лиц, утративших трудоспособность. Для детей до 6 лет - 1779 грн и 2218 грн для детей от 6 до 18 лет.

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Украина, Минсоцполитики, Прожиточный минимум, Деньги.
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