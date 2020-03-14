"Черный четверг": 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд

Новости Бизнеса:Из-за обвала на мировых рынках 20 богатейших людей мира за день в совокупности потеряли более 78 миллиардов долларов.

Совокупное состояние 20 богатейших людей мира за четверг, 12 марта, уменьшились на более чем 78 млрд долларов на фоне худшего падения с 1987 года индекса Dow Jones.

Об этом сообщает Росбалт.

"При этом больше всех (8 миллиардов долларов) потерял самый богатый человек мира - основатель и глава Amazon Джефф Безос, однако он сумел "сохранить" свое состояние на уровне выше 100 миллиардов долларов (104,4 миллиарда долларов), оставшись единственным таким миллиардером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рейтинге богатейших людей планеты на первом месте держится Безос, а далее за ним идут на второй позиции основатель Microsoft Билл Гейтс (потерял 5,3 миллиарда долларов до 99,2 миллиарда долларов), а тройку лидеров замыкает владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно (минус 7,7 миллиарда долларов до 82,5 миллиарда долларов).

"В списке Forbes также фигурируют глава Facebook Марк Цукерберг, потерявший 5,7 миллиарда долларов, и миллиардер Ларри Эллисон, чье состояние уменьшилось на 5,6 миллиарда долларов", - подчеркивает издание.

В четверг ключевые индексы рухнули более чем на 9% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.

Как сообщалось, в "черный понедельник" (9 марта), как его уже окрестили аналитики, состояние десяти самых богатых миллиардеров мира сократилось в совокупности почти на 38 миллиардов долларов. Столь сильное падение связано с распродажами на мировых фондовых рынках, в рамках которых индекс США Dow Jones пережил самое сильное с 2008 года падение за один день - 7,79%.