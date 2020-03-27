Мировой кризис: МВФ требует от стран "большего"

Новости Бизнеса:МВФ призывает сделать больше для спасения глобальной экономики.

Многие страны уже осуществили эффективные шаги для спасения экономики в условиях пандемии коронавируса, однако нужно сделать больше, прежде всего для помощи странам с развивающейся экономикой.

С таким совместным заявлением выступили в пятницу директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и руководитель Международного валютно-финансового комитета Лесетья Кганьяго.

"Сложилась беспрецедентная ситуация, когда глобальная пандемия переросла в экономический и финансовый кризис. Со спешной остановкой экономической активности мировой объем производства сократится в 2020 году. Страны-члены уже приняли чрезвычайные шаги для спасения и защиты экономики, но надо сделать больше", - отмечается в заявлении.

При этом обращается особое внимание на необходимость "целенаправленной финансовой поддержки уязвимых хозяйств и бизнеса" с целью ускорения и усиления экономического восстановления в 2021 году.

В МВФ признали, что развитые экономики чувствуют огромное влияние пандемии. Однако страны с развивающимися рынками, и прежде всего страны с низким уровнем дохода пострадают больше из-за сочетания кризиса пандемии, внезапного изменения потоков капитала, а также - некоторые из них - от резкого падения цен на сырье. Поэтому эти страны нуждаются в первоочередной поддержке.

"Многим из таких стран нужна помощь для усиления реагирования на кризис, восстановления рабочих мест и обеспечения роста, учитывая дефицит валютной ликвидности в странах с развивающейся рыночной экономикой, а также большую нагрузку от долгов во многих странах с низким уровнем дохода", - отмечается в заявлении.

В связи с этим "ключевыми" для эффективного урегулирования глобального кризиса называются "мощные и скоординированные политические шаги, в том числе на многостороннем уровне" со стороны стран-членов МВФ.

"Выходя за рамки традиционных инструментов кредитования, МВФ изучит дополнительные варианты помощи странам-членам, которые испытывают дефицит валюты", - отметили в Фонде.

Отмечается, что эти вопросы будут обсуждаться Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели с целью введения мощного пакета мер, решения по которому будет приниматься на весеннем собрании.