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США выделяют Украине помощь для борьбы против коронавируса

США выделяют Украине помощь для борьбы против коронавируса
10:56 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Украина получит более $1,2 млн медицинской и гуманитарной помощи от Соединенных штатов Америки для борьбы против распространения коронавируса.

США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 миллиона долларов для противодействия коронавирусу.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook

"Предоставленная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирование о рисках распространения COVID-19 и т.д,"- говорится в сообщении.

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Посольство сообщает, что США начнут выделять деньги избранным странам с 3 апреля.

Как сообщалось, 26 марта Сенат США единогласно поддержал законопроект на сумму 2 триллиона долларов, направленный на помощь безработным и предприятиям в стране, пострадавшим от эпидемии коронавируса, а также для покупки срочно необходимого медицинского оборудования.

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США, МИД, Коронавирус, Covid-19.
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