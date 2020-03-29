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Рецессия с последующим ростом: ЕБРР дал прогноз по экономике Украины

Рецессия с последующим ростом: ЕБРР дал прогноз по экономике Украины
13:54 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:ЕБРР украинская экономика пройдет рецессию, но потом будет резкое восстановление.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует для Украины краткосрочную рецессию, после которой будет резкое восстановление экономики, которому будут способствовать инвестиции в государственный сектор.

Об этом сообщает Голос Америки

"В целом мы прогнозируем сокращение ВВП, которое также вызовет сокращение налоговых поступлений. Вкупе с погашением внешнего долга в 2020 году это делает завершением переговоров по кредитному финансированию со стороны МВФ абсолютным приоритетом для Украины", - отметил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

"Шок цепи снабжения и сбыта в Украине возможно скажется менее остро, чем на других экономиках, потому что Украина еще не завершила процесс интеграции в глобальное цепи добавленной стоимостиУкраина почувствует последствия потребительского шока. Он станет результатом уменьшения спроса внутри страны и стандартного спроса", - отметил он.

По словам Патроне, Украина как экспортер товаров почувствует последствия ценового шока на товарных рынках. Неуверенность на глобальном рынке также повлияет не девальвацию гривны и увеличение ставки евробондов.

Также он отметил, что банковская система находится в хорошем состоянии для преодоления вызовов кризиса.

Напомним: 

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Украина, ЕБРР, Рецессия, Маттео Патроне.
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