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Отслеживание морских грузов онлайн: Гостаможслужба работает в тестовом режиме

Отслеживание морских грузов онлайн: Гостаможслужба работает в тестовом режиме
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Украинская госкомпания в тестовом режиме присоединилась к блокчейн-платформе и будет отслеживать перемещение грузов онлайн.

Государственная таможенная служба Украины в тестовом режиме присоединилась к блокчейн-платформе TradeLens, что позволяет следить за перемещениями морских грузов онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины. 

"За перемещением морских грузов можно будет следить онлайн — Новая таможня присоединилась в тестовом режиме к блокчейн-платформе TradeLens", - говорится в сообщении.

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Таким образом ведомство получило доступ к кабинету, который позволяет отслеживать онлайн-логистику контейнеров, а также видеть их сопроводительные документы еще до прибытия товаров в Украину.

В частности, благодаря данным TradeLens Гостаможслужба уже отправила на тщательную проверку контейнер с превышением веса на 700 кг. 

Отмечается, что присоединение к TradeLens дает возможность отслеживать онлайн логистику каждого контейнера в режиме реального времени. Отныне Гостаможслужба сможет анализировать информацию о транспортировке товара с момента появления соответствующего заказа.

Также грузы с низким уровнем риска будут проходить таможенный контроль в портах быстрее. Зато блокчейн-платформа "будет сигнализировать" о грузах, требующих более тщательной проверки. 

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TradeLens — совместный проект датского транспортного конгломерата Maersk и американской IT-корпорации IBM. Это своего рода блокчейн-платформа, которой пользуются более 150 участников для организации контейнерной логистики и отслеживания грузов.

В систему TradeLens входят более 100 морских портов и портовых операторов, более 20 морских перевозчиков, интермодальных операторов (перевозчиков, транспортирующих товар несколькими видами транспорта), более 10 таможен других стран и одна из ведущих международных банковских групп.

Сейчас работу блокчейн-платформы тестирует главный офис Гостаможслужбы, но вскоре доступ к ней получат таможни, которые имеют выход к портам.

Работа в тестовом режиме продлится около года, сообщили в Гостаможслужбе.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

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Украина, Контроль, Гостаможслужба, Карантин.
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