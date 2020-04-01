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Время карантина: ФЛП могут не вести книгу учета доходов

Время карантина: ФЛП могут не вести книгу учета доходов
17:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Бизнеса:В связи с введением карантина в Украине ФЛП могут не использовать книгу учета доходов.

Во время карантина физические лица-предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина.

Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает на своем сайте.

"Физические лица-предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина. Соответствующие изменения в постановление №211 “О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19” одобрил Кабинет министров Украины первого апреля", - говорится в сообщении. 

Карантин в Украине: Кабмин ужесточил ограничительные меры

В ведомстве пояснили, что на период карантина с 12 марта и до 24 апреля, был установлен ряд ограничительных мер, один из которых - запрет работы заведений торговли, в том числе тех, что осуществляют продажу книг учета доходов. Из-за невозможности приобретения таких книг правительство и принялj решение временно приостановить их использование на период карантина.

В Минцифры уточнили, что одновременно ФЛП должны внести данные о всех доходах и расходах, полученных и осуществленных ими в течение карантина. Заполненную книгу учета доходов нужно подать в контролирующие органы в течение 3 месяцев со дня принятия решения об отмене карантина.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус, ФЛП.
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