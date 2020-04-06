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В фирмах ожидают снижение товарооборота, но не будут увольнять работников

В фирмах ожидают снижение товарооборота, но не будут увольнять работников
00:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Множество украинских фирм ожидают снижение товарооборота, но не собираются увольнять работников.

Большинство предприятий ожидает снижения товарооборота или объема производства из-за карантина. При этом около 77% опрошенных предприятий не ожидает изменений в количестве работников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса относительно экономической активности предприятий, проведенного с 30 марта по 1 апреля Национальным банком Украины, сообщает НБУ в своем Экономическом обзоре недели.

По данным НБУ, предприятия не настроены увольнять, а в сельскохозяйственных и тех, кто работает на внутренний рынок, рассчитывают на увеличение работников.

Среди тех, кто ожидал снижения количества работников, – предприятия-импортеры и торговля.

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В то же время, отмечает Нацбанк, доля тех, кто ожидает уменьшения работников, за последнюю неделю снизилась.

Отмечается, что во время опроса было получено 102 ответа, из них:

  • 24% - предприятия сельского хозяйства;

  • 32% - предприятия перерабатывающей промышленности;

  • 41% - предприятия оптовой и розничной торговли.

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Экономика, Карантин, Работники, Коронавирус, Фирмы.
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