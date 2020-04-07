Скачать
Вторник, 07.04.2020
Сколько Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом
Сколько Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом
Немчинов: Перепись населения придется отложить
Немчинов: Перепись населения придется отложить
Наставник Шахтера: Все потери мы оценим позже
Наставник Шахтера: Все потери мы оценим позже
От коронавируса умерла звезда фильма "Челюсти"
От коронавируса умерла звезда фильма "Челюсти"

Рынок земли: в Минэкономики объяснили отсрочку реформы

Рынок земли: в Минэкономики объяснили отсрочку реформы
16:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В Минэкономразвития рассказали, зачем отложили земельную реформу до 2021 года.

Отсрочка начала земельной реформы обусловлена тем, что большинство фермеров сейчас имеют возможности для инвестиций.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью сайту Главком.

"Речь идет об отложении вступления в силу закона ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения"- ред.) до 2021 года. Учитывая экономическую ситуацию (рецессию, кризис) это понятно. Сейчас возможность инвестировать имеет очень ограниченное количество фермеров. Поэтому такая отсрочка абсолютно логична", - сказал Высоцкий.

Рынок земли: Всемирный банк дал Украине рекомендации

Первый этап реализации земельной реформы предусматривает, что физические лица в 2021-2023 годах смогут покупать до 100 га в одни руки. Второй этап начнется с 2024 года, когда юридические лица смогут покупать до 10 тыс. га в одни руки. Впрочем, юрлица, хотя и не могут быть покупателями земель на первом этапе, но земля может использоваться в качестве залога, отметил заместитель министра.

Но, поскольку была принята отсрочка доступа на рынок юрлиц, инвестирование в такие долгосрочные проекты, как орошение, животноводство, отметил Высоцкий, отложатся, потому что для таких крупных проектов требуются значительные финансы.

"Однако микропроекты начнутся уже со следующего года", - подчеркнул он.

Украина нарастила объемы экспорта зерновых

Чиновник напомнил, что в настоящее время в Украине на самом есть деле рынок земли, но он теневой. Хотя земли, выделенные под индивидуальное сельское хозяйство не продаются и их нельзя использовать как залог, уже реализован почти 1 млн га таких земель. Со вступлением в силу закона о рынке земли, подчеркнул Высоцкий, владельцы смогут эти участки использовать в качестве залога, что сможет дополнительно привлечь в сектор около 16-20 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок земли, Минэкономразвития, Земельная реформа, Минэкономики, Тарас Высоцкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
03 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
04 Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19
05 Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
В Чернобыльской зоне увеличилась площадь пожара
В Чернобыльской зоне увеличилась площадь пожара
Пандемия коронавируса: В Японии ввели чрезвычайное положение
В Японии ввели чрезвычайное положение
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.03 – 05.04.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь