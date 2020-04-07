Рынок земли: в Минэкономики объяснили отсрочку реформы

Новости Бизнеса:В Минэкономразвития рассказали, зачем отложили земельную реформу до 2021 года.

Отсрочка начала земельной реформы обусловлена тем, что большинство фермеров сейчас имеют возможности для инвестиций.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью сайту Главком.

"Речь идет об отложении вступления в силу закона ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения"- ред.) до 2021 года. Учитывая экономическую ситуацию (рецессию, кризис) это понятно. Сейчас возможность инвестировать имеет очень ограниченное количество фермеров. Поэтому такая отсрочка абсолютно логична", - сказал Высоцкий.

Первый этап реализации земельной реформы предусматривает, что физические лица в 2021-2023 годах смогут покупать до 100 га в одни руки. Второй этап начнется с 2024 года, когда юридические лица смогут покупать до 10 тыс. га в одни руки. Впрочем, юрлица, хотя и не могут быть покупателями земель на первом этапе, но земля может использоваться в качестве залога, отметил заместитель министра.

Но, поскольку была принята отсрочка доступа на рынок юрлиц, инвестирование в такие долгосрочные проекты, как орошение, животноводство, отметил Высоцкий, отложатся, потому что для таких крупных проектов требуются значительные финансы.

"Однако микропроекты начнутся уже со следующего года", - подчеркнул он.

Чиновник напомнил, что в настоящее время в Украине на самом есть деле рынок земли, но он теневой. Хотя земли, выделенные под индивидуальное сельское хозяйство не продаются и их нельзя использовать как залог, уже реализован почти 1 млн га таких земель. Со вступлением в силу закона о рынке земли, подчеркнул Высоцкий, владельцы смогут эти участки использовать в качестве залога, что сможет дополнительно привлечь в сектор около 16-20 млрд грн.