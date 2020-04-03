Рынок земли: Всемирный банк дал Украине рекомендации

Новости Бизнеса:Всемирный банк призывает Украину принять дополнительные законы.

Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Однако призывает к принятию еще ряда дополнительных законов.

Об этом говорится на странице Всемирного банка в Facebook.

"Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того чтобы в полной мере защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов", - сказано в сообщении.

Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, будут регулировать продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для малых сельхозпроизводителей.

Также важным, по мнению Всемирного банка, будет предоставить возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность.

Эти реформы, как отмечается, являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечению справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев.

Рынок земли:

Верховная Рада на внеочередном заседании 31 марта 2020 года приняла закон №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Законом предусмотрено:

покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы;

концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га;

расчет за землю - исключительно безналичный с проверкой источника средств;

запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы;

зафиксирована минимальная цена на земельный участок;

банки не смогут покупать землю - только брать в залог;

часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.

Что происходило на внеочередном заседании Рады 31 марта: