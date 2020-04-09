Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Саммит "Восточного партнерства": в ЕС обещают послать "позитивный сигнал"
Саммит "Восточного партнерства": в ЕС обещают послать "позитивный сигнал"
Грозит ли украинцам дефицит пшеницы? Министр экономики развеял слухи
Грозит ли украинцам дефицит пшеницы? Министр экономики развеял слухи
Transfermarkt снизил стоимость футболистов, Цыганков подешевел на € 4 миллиона
Футболисты УПЛ значительно подешевели
Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения

"Коронакризис": в ВТО поделились прогнозами о последствиях для мировой торговли

"Коронакризис": в ВТО поделились прогнозами о последствиях для мировой торговли
06:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:ВТО прогнозирует резкий спад мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса.

Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует спад в мировой торговле в 2020 году от 13% до 32% на фоне пандемии коронавируса.

Об этом говорится в докладе Всемирной торговой организации, передает zn.ua. Широкий диапазон прогнозов снижения в ВТО объясняют беспрецедентностью эпидемиологического кризиса, а также неопределенностью в отношении его экономических последствий.

При этом эксперты организации уверены, что темпы падения объема мировой торговли будут более существенными, чем в период глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

Они также отмечают неопределенность в отношении темпов восстановления мировой торговли в 2021 году. Ситуация, по их мнению, будет зависеть от того, как долго будет длиться пандемия, и насколько эффективными будут меры, принимаемые властями государств по всему миру в ответ на кризис.

"Это первый эпидемиологический кризис, который заставил государства принять беспрецедентные меры для защиты жизней людей. Неизбежное в связи с этим сокращение объемов торговли и производства будет иметь болезненные последствия для домовладельцев и бизнеса, помимо страданий, связанных непосредственно с болезнью", - отмечает генеральный директор ВТО Роберто Азеведо.

Грозит ли украинцам дефицит пшеницы? Министр экономики развеял слухи

"Данные, которые мы видим сегодня, являются угрожающими. Однако быстрое, активное восстановление вполне возможно, - говорит Азеведо. - Решения, принимаемые сегодня, определят будущую форму восстановления экономики и глобальные перспективы роста".

В 2019 году оборот мировой торговли товарами снизился на 0,1% в натуральном выражении в связи с торговыми спорами и ослаблением темпов глобального экономического роста, отмечается в докладе ВТО.

В долларовом выражении этот показатель упал на 3%, до $18,89 трлн. Объем торговли услугами в минувшем году вырос на 2%, до $6,03 трлн.

"Team Europe": ЕС выделит партнерам 20 миллиардов евро на борьбу с Covid-19

Экономический шок, вызванный пандемией COVID-19, неизбежно влечет за собой сравнение с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов, говорится в докладе ВТО.

"Эти кризисы одинаковы в некоторых аспектах, но очень разные в других. Как и в 2008-2009 годах, правительства государств использовали меры монетарной и бюджетной политики, чтобы преодолеть спад, а также поддержать бизнес и домовладельцев. Однако сегодня вводятся ограничения на передвижение и социальное дистанцирование, которые влекут за собой такие последствия для рынка труда, а также транспортного сектора, каких не было в период прошлого кризиса", - отмечается в докладе.

"Целые сектора экономик многих стран закрыты, в том числе, отели, рестораны, розничные магазины, туризм и крупные сегменты промышленности. В этих условиях делать какие-то прогнозы можно лишь основываясь на предположениях относительно динамики пандемии, а также, скорее, на ожиданиях, чем на реальных данных", - говорится в докладе.

Отправьте кота на карантин: ветеринары дали советы болеющим коронавирусом

Согласно оптимистичному прогнозу ВТО, восстановление мировой будет достаточно сильным, чтобы к 2021 году вернуть ее динамику к тренду, отмечавшемуся до пандемии. Пессимистичный прогноз предполагает лишь частичное восстановление после спада.

"Мощный подъем более вероятен, если бизнес и потребители будут относиться к пандемии, как к временному, разовому шоку. В этом случае, расходы на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования могут вернуться к уровням, близким к докризисным, как только кризис начнет ослабляться", - отмечают в ВТО.

"С другой стороны, если проблемы затянутся, и соответственно, будет сохраняться неопределенность, потребители и бизнес, вероятно, станут более осторожными в своих расходах", - говорится в докладе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВТО, Кризис, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Насколько "живучий": вся известная информация об устойчивости COVID-19
02 Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
03 Кабмин внес изменения в карантинные ограничения: что разрешили
04 Двухколесный транспорт: Можно ли пользоваться велосипедом во время карантина
05 Главы оборонных ведомств Украины и Канады обсудили эпидемиологическую ситуацию в ВС стран
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина хочет взять в МБРР $285 миллионов кредита
Украина хочет взять в МБРР $285 миллионов кредита
Отчет ОБСЕ: СММ &quot;услышала&quot; около 45 взрывов возле Золотого
Отчет ОБСЕ: СММ "услышала" около 45 взрывов возле Золотого
Коронавирус: Беларусь обратилась за помощью к ЕС
Коронавирус: Беларусь обратилась за помощью к ЕС
Рецепт дня: Омлет с гречкой, сосисками и сыром
Рецепт дня: Омлет с гречкой, сосисками и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь