Грозит ли украинцам дефицит пшеницы? Министр экономики развеял слухи

Новости Бизнеса:Министр экономики говорит, что дефицита пшеницы не будет.

В Украине нет и не будет дефицита пшеницы, ситуация с продовольственной безопасностью находится под контролем.

Об этом на брифинге заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, рассказывая о мерах обеспечения продовольственной безопасности Украины, сообщает пресс-служба министерства.

"Усиленного экспорта пшеницы нет, это - миф. Еще с начала марта мы мониторим ситуацию с экспортом и импортом по всем продуктам питания, и вводим точечные решения в некоторых позициях, как например, гречка. Также работаем с теми странами, из которых импортируем определенные продукты. Поэтому никакого дефицита, связанного с продуктами из пшеницы, не будет - и оснований для этого нет", - подчеркнул министр.

Он добавил, что на прошлой неделе с экспортерами, которые представляют 99% рынка, был подписан Меморандум о взаимопонимании, где согласованы объемы так называемых неснижаемых остатков зерна пшеницы.

Согласно этому документу, по состоянию на июль 2020 года перед новым урожаем остатки будут вдвое превышать прошлогодние показатели.

Напомним: