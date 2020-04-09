Грозит ли украинцам дефицит пшеницы? Министр экономики развеял слухи

В Украине нет и не будет дефицита пшеницы, ситуация с продовольственной безопасностью находится под контролем.
Об этом на брифинге заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, рассказывая о мерах обеспечения продовольственной безопасности Украины, сообщает пресс-служба министерства.
"Усиленного экспорта пшеницы нет, это - миф. Еще с начала марта мы мониторим ситуацию с экспортом и импортом по всем продуктам питания, и вводим точечные решения в некоторых позициях, как например, гречка. Также работаем с теми странами, из которых импортируем определенные продукты. Поэтому никакого дефицита, связанного с продуктами из пшеницы, не будет - и оснований для этого нет", - подчеркнул министр.
Он добавил, что на прошлой неделе с экспортерами, которые представляют 99% рынка, был подписан Меморандум о взаимопонимании, где согласованы объемы так называемых неснижаемых остатков зерна пшеницы.
Согласно этому документу, по состоянию на июль 2020 года перед новым урожаем остатки будут вдвое превышать прошлогодние показатели.
Напомним:
Украина сокращает темпы экспорта пшеницы: среднесуточная ее отгрузка на экспорт в апреле уменьшилась в три раза по сравнению с мартом.
В связи с распространением коронавируса в Украине ввели ограничения на экспорт гречки до 1 июля.
Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ; начался 1 июля 2019 года) до 1 апреля 2020 года экспортировала 46,04 млн тонн зерна и зернобобовых, на 22,5% больше, чем на эту дату в предыдущем МГ.