Отправьте кота на карантин: ветеринары дали советы болеющим коронавирусом

Британская ассоциация ветеринаров советует изолировать домашних кошек, владельцы которых заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщает CNN.
"Котов из домохозяйств, где проживают инфицированные коронавирусом, или тех, чьи владельцы находятся на самоизоляции, следует удерживать на карантине в их домах", - считают специалисты.
Отмечается, что до сих пор было зафиксировано незначительное количество случаев COVID-19 у животных, и, похоже, передача вируса произошла от человека к животному.
"Нет никаких доказательств того, что домашние животные могут передавать COVID-19 своим владельцам", - отметили в ассоциации.
Ветеринары также предупреждают, что вирус может держаться на меху животных так же, как и на других поверхностях, поэтому мытье рук является лучшим способом защиты.
Напомним:
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