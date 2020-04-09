Отправьте кота на карантин: ветеринары дали советы болеющим коронавирусом

Новости мира:Ветеринары советуют отправлять на карантин котов, чьи владельцы заболели COVID-19.

Британская ассоциация ветеринаров советует изолировать домашних кошек, владельцы которых заболели коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

"Котов из домохозяйств, где проживают инфицированные коронавирусом, или тех, чьи владельцы находятся на самоизоляции, следует удерживать на карантине в их домах", - считают специалисты.

Отмечается, что до сих пор было зафиксировано незначительное количество случаев COVID-19 у животных, и, похоже, передача вируса произошла от человека к животному.

"Нет никаких доказательств того, что домашние животные могут передавать COVID-19 своим владельцам", - отметили в ассоциации.

Ветеринары также предупреждают, что вирус может держаться на меху животных так же, как и на других поверхностях, поэтому мытье рук является лучшим способом защиты.

Напомним: