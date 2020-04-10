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Сбербанк предлагает клиентам страховку от коронавируса

Сбербанк предлагает клиентам страховку от коронавируса
23:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Сбербанк предлагает клиентам возрастом до 60 лет страховаться от коронавируса.

Украинский дочерний банк российского Сбербанка (Киев) предлагает клиентам возрастом до 60 лет оформить страховку от коронавируса на три месяца с покрытием до 200 тыс грн, сообщила пресс-служба финучреждения в пятницу.

Согласно сообщению, одноразовый страховой платеж зависит от возраста клиента и страховой суммы и варьируется от 113 до 5670 грн.

"Страховая компания обеспечит покрытие расходов при госпитализации в случае выявления пневмонии любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19)", - говорится в сообщении.

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В случае госпитализации клиент получит 10% от страховой суммы, в случае смерти - 100%, добавили в финучреждении.

Сбербанк (ранее – дочерний банк Сбербанка России, до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2020 года Сбербанк с общими активами 59,078 млрд грн занимал восьмое место по этому показателю среди 75 банков.

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Банк, Пенсионеры, Сбербанк, Страховка, Коронавирус.
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