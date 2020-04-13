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В МОН хотят добиться увеличения расходов сферы образования и науки

В МОН хотят добиться увеличения расходов сферы образования и науки
16:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Любомира Мандзий рассказала, что в госбюджете-2020 удалось сохранить финансирование большинства ключевых программ.

В государственном бюджете на 2020 год в результате внесенных изменений удалось сохранить финансирование на ключевые программы ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Мы понимаем критичность ситуации, сложившейся в Украине из-за коронавируса и экономические потери, которые несет наше государство. Впрочем, уменьшение бюджета сферы образования и науки сейчас - это недополучение миллиардов гривен ВВП в будущем. В долгосрочной перспективе ни одна инвестиция не является такой продуктивной для экономики, как инвестиция в образование и науку. Именно поэтому в рамках трехлетней бюджетной декларации мы будем предлагать вернуть и увеличить расходы сферы образования и науки", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Отмечается, что в госбюджете удалось сохранить: 1 млрд грн субвенции на "Новую украинскую школу"; 5 млн грн субвенции местным бюджетам на реализацию программы "Дееспособная школа для лучших результатов"; 100 млн грн на создание учебно-практических центров профессиональной подготовки; почти 300 млн грн для Национального фонда исследований; средства на закупку нового печатного оборудования для изготовления тестовых тетрадей на ВНО.

"Подчеркиваем, что в госбюджете-2020 сохранены средства на заработные платы преподавателей университетов и колледжей, коммунальные услуги и выплату стипендий студентам. Кроме этого, полностью сохранено конкурсное финансирование научных проектов в учреждениях высшего образования МОН", - заявляют в ведомстве.

В Минобразования отмечают, что в принятых изменениях в бюджет не сохранены 250 млн грн, предусмотренные на учебное оборудование для университетов, и 400 млн грн базового финансирования науки в вузах.

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"Однако Министерство образования и науки в течение последних месяцев работает над получением льготного кредита от Всемирного банка", - говорится в сообщении.

В Минобразования уверены, что инвестиции в образование и науку приносят наибольшую отдачу для экономики в будущем. В связи с этим министерство предлагает восстановить утраченные в бюджете расходы, предусмотрев их в трехлетней бюджетной декларации 2021-2023 годов, над которой сейчас ведется работа.

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Все по теме:

Кабмин, Минобразования, МОН, Бюджет-2020, Любомира Мандзий, Госбюджет-2020.
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