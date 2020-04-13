На Банковой аграриев назвали фундаментом, который спасет украинскую экономику

Новости Бизнеса:Уполномоченный Президента по земельным вопросам рассказал, что в госбюджете сохранено 4 млрд грн на поддержку аграриев.

В государственном бюджете сохранено 4 млрд грн на поддержку украинских аграриев. Эти ресурсы пойдут на животноводство, садоводство, компенсацию стоимости техники и процентов кредитов.

Об этом заявил Уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

По словам Лещенко, "агропромышленный сектор – это уверенность в будущем Украины. Именно поэтому Президент Владимир Зеленский обещал сохранить полное финансирование отрасли, заложенное в бюджете на этот год в размере 4 миллиардов гривень. Эти ресурсы пойдут на поддержку животноводства, садоводства, компенсацию стоимости техники и процентов кредитов".

Уполномоченный Президента по земельным вопросам отметил, что эти деньги были заложены изначально для поддержки малого и среднего украинского фермера.

"Сегодня агропромышленный сектор является тем фундаментом, который поможет украинской экономике пережить кризис и быстро стабилизироваться", - отметил Лещенко.

Напомним, сегодня, 13 апреля, Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2020 год.