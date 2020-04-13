Новости Бизнеса:По словам главы фракции "Слуга народа", принятые изменения в бюджет будут точно пересматривать после карантина.

Принятые в понедельник на внеочередном заседании Верховной Рады изменения в государственный бюджет на 2020 год рассчитаны на период противодействия эпидемии коронавируса, после ее окончания бюджет нужно будет снова пересматривать.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Все понимают, что этот бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина. Он точно будет переголосовываться и пересобираться. В случае ухудшения ситуации, тогда будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны", - заявил Арахамия в понедельник в комментарии журналистам у стен Верховной Рады.

Он заверил, что если экономика страны восстановится после пандемии, то бюджет будет пересмотрен в сторону увеличения расходов на необходимые отрасли.

"У меня есть надежда, что как минимум 30-40% от того стабилизационного фонда, который приняли, вернутся в виде тех статей, с которых их взяли, назад в бюджет. Можно назвать это "транзитным бюджетом карантина", он дает право правительству быстро принимать решения", - добавил председатель фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, Верховная Рада в понедельник на внеочередном заседании приняла изменения в закон "О государственном бюджете Украины".