В Раде хотят побороть "поправочный спам"

Новости Украины:Руслан Стефанчук рассказал, как Рада будет бороться с переизбытком поправок к законопроектам.

В Верховной Раде готовят проект закона, который повысит требования к оформлению поправок к законопроектам.

Об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью интернет-изданию "Апостроф".

"Мы хотим поднять требования к оформлению поправок, это будет отдельный законопроект, мы сейчас готовим его. Поскольку поправка депутата к закону – это реализация его права законодательной инициативы. Следовательно, оформлена она должна быть так, как он оформляет законопроект – с обоснованием мотивации, как она будет влиять на бюджет и так далее. Мы сейчас готовим такой комплекс, и я думаю, в ближайшее время ВР обязательно проголосует изменения в регламент, потому что пришло время это сделать", - сказал Стефанчук.

Говоря о борьбе с "поправочным спамом", в частности, к законопроекту относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д), первый вице-спикер отметил, что в Раде подготовили ряд предложений.

"Суть заключается в том, что такую деятельность следует признавать злоупотреблением правом народного депутата, а также, при наличии такого факта, переходить к специальной процедуре рассмотрения законопроекта. И тут вариантов несколько: голосовать в редакции комитета или дать возможность народным депутатам и фракциям определиться с количеством поправок, которые они хотят внести, третий вариант – ограничивать время на выступление: ты можешь подать хоть пять тысяч правок, но у тебя есть только 30 минут на выступление. Поэтому мы сейчас определяемся, с чем мы будем идти, но я думаю, что как раз пришло то время, когда Верховной Раде надо показать, что больше в украинском парламенте бессмысленных поправок, которые не имеют ничего близкого со здравым смыслом, а только затягивают время, не должно быть", - подчеркнул Стефанчук.

Он добавил, что каждый час работы парламента – это большая сумма в бюджете государства.

"Когда мы просто сидим и слушаем бессмысленные поправки, авторы которых иногда даже не могут вспомнить, о чем они, берут листочек и запинаются – это просто трата времени и денег налогоплательщиков. Мы с этим мириться не будем", - отметил Стефанчук.