COVID-19: МВФ облегчил бремя задолженности 25 странам

Новости Бизнеса:Кристалина Георгиева рассказала, что из-за пандемии МВФ ослабит долговое бремя 25 странам.

Международный валютный фонд на фоне борьбы с пандемией COVID-19 в понедельник принял решение облегчить долговое бремя для 25 стран.

Соответствующее заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой обнародовано на сайте МВФ.

"Я рада сообщить, что сегодня (13 апреля - ред.) наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ — Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (CCRT) — как часть ответных мер Фонда для содействия в преодолении последствий пандемии COVID-19", - отметила Георгиева.

Она подчеркнула, что этим решением предоставляются гранты беднейшим и наиболее уязвимым государствам-членам МВФ для покрытия их долговых обязательств перед Фондом на начальном этапе в течение следующих шести месяцев. Это поможет им направить больше своих финансовых ресурсов на оказание жизненно важной неотложной медицинской и другой помощи.

В список стран, которые первыми получат облегчение бремени задолженности в рамках CCRT, вошли Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.

По словам Георгиевой, CCRT в настоящее время может предоставить около 500 млн долларов США для облегчения обслуживания долга на основе грантов, включая недавнее обязательство Соединенного Королевства на сумму 185 млн долларов США, а также 100 млн долларов США, предоставленные Японией в виде ресурсов, немедленно доступных для использования. Другие страны, в том числе Китай и Нидерланды, также заявляют о значительных взносах.

Как сообщалось, ранее Георгиева заявила, что ситуация в мировой экономике хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 14 апреля общее число зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 1 926 235, из них 119 724 летальных, 452 367 человек выздоровели.