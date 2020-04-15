Шмыгаль: Кабмин расширяет программу "Доступные кредиты 5-7-9%"

Новости Бизнеса:В Украине Кабмин расширит госпрограмму о доступных кредитах на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн.

Кабинет министров расширит государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 15 апреля.

"Речь идет о ряде программ по кредитной поддержке малого и микробизнеса, которые будут заключаться в обеспечении как выдачи новых кредитов, так и рефинансировании действующих кредитов с нулевой процентной ставкой по погашению тела кредита через год. То есть, речь идет о так называемых кредитных каникулах, которые мы готовы обеспечить. Инструментом этой программы станет программа, инициированная Президентом - "5-7-9", однако сегодня это уже не актуальные проценты ", - сказал Шмыгаль.

По его словам, получить такую государственную финансовую поддержку теперь могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.

В рамках программы будет увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн, расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства).

Обратиться за поддержкой для антикризисных мер можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него. Для возврата кредитов на антикризисные меры будет действовать отсрочка до 9 месяцев.

Как сообщалось, правительство приняло постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля 2020 года. Программа государственной поддержки микро- и малого бизнеса позволит участникам получить кредитные средства под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса. Максимальная сумма кредита сначала была определена в размере 1,5 млн грн, позже Кабинет министров увеличил ее до 2 млн грн.

По предварительным оценкам, около 50 тыс. заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в этом году.

Сообщалось также, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" малому бизнесу было выдано более 110 млн грн.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.