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Сколько граждан Украины получают субсидии

Сколько граждан Украины получают субсидии
16:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Украине в марте более 3 млн граждан получили субсидию на оплату ЖКХ услуг.

В марте 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,347 млн граждан, а средний ее размер составил 1 тыс. грн, что в 1,5 раза меньше, чем в марте прошлого года. 

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Отмечается, что в марте за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 148,9 тыс. домохозяйств, а назначена субсидия 85,1 тыс. домохозяйств.

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"Общая сумма расходов на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг составляла: в марте 2019 года - около 6,1 млрд грн, в марте 2020 - около 3 млрд грн", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2020 года по сравнению с мартом прошлого года уменьшился в 1,5 раза - с 1,5 тыс. грн до 1 тыс. грн.

"Согласно заявкам о потребности в средствах на выплату субсидий и льгот за март 2020 года, представленным региональными органами социальной защиты населения, в марте текущего года средний размер предоставленной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил около 1 тыс. гривень", - сказано в сообщении.

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При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Тернопольской области, он составляет почти 1,2 тыс. грн.

В министерстве отметили, что уменьшение показателей среднего размера субсидии связано с уменьшением цены на природный газ для бытовых потребителей.

Как сообщалось, по данным Минсоцполитики, средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 грн, размер льготы - 750 грн.

В январе 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,2 млн граждан, а средний ее размер составил 1,4 тыс. грн.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

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Украина, Деньги, Карантин, Субсидии.
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