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Сколько газа в подземных хранилищах Украины

Сколько газа в подземных хранилищах Украины
08:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По состоянию на 15 апреля объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 16,054 млрд куб. м.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 15 апреля увеличился до 16,054 млрд куб. м, передает ООО "Оператор ГТС Украины".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины закачано 24,14 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины в течение суток отобрано 0,08 млн куб. м газа.

При этом в данных за 15 апреля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 15,36 млн куб. м, из Венгрии - 15,01 млн куб. м, из Польши - 3,68 млн куб. м газа.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

В украинских ПХГ накопили рекордное количество газа

Напомним, Украина завершила отопительный сезон с самыми высокими запасами газа за последние 30 лет.

Как сообщалось, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным правительства, в марте оптовая цена на газ для населения снизилась по сравнению с месяцем ранее на 14%.

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Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Подземные хранилища, ПХГ.
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